DE BRUYNE Gouden voeten, gouden hart

Op initiatief van Roc Nation Sports en het Duitse kledingmerk Snipes deelde Kevin De Bruyne vorige week sneakers uit aan hulpbehoevende kinderen in een lokaal ziekenhuis in Manchester, gespecialiseerd in kanker- en cardiologische behandelingen. "In december gaat het erom mensen te doen lachen", aldus De Bruyne, die vergezeld werd door zijn vrouw Michèle. "Het verzorgend personeel levert fantastisch werk. Ik ben dankbaar dat we de patiënten en hun families konden bezoeken."

