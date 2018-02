De Bruyne en Man City rollen Bazel op 14 februari 2018

0-4 op het veld van Bazel. De Bruyne en Manchester City denderen voort, ook in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. De Bruyne zette de toon met de assist voor de 0-1, zijn 19de assist in alle competities. Via onder meer Agüero (foto) ging het naar een heel vlotte zege. Ook Kompany speelde de wedstrijd uit.

