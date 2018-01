De Bruyne en Hazard in UEFA Team van het Jaar Belgische primeur 00u00 0

Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn opgenomen in het Team van het Jaar van de UEFA. Sinds 2001, toen de prijs opgericht werd, stonden er nog nooit landgenoten in deze basiself. Voetbaldeskundigen en journalisten maakten een voorselectie. Vervolgens kon iedereen via de website van de UEFA zijn of haar favoriete elftal samenstellen. Zo'n 8,7 miljoen voetbalfans brachten hun stem uit. Dries Mertens (Napoli) en Thomas Meunier (PSG) waren ook genomineerd, maar haalden het niet. In totaal maken vijf spelers van Real Madrid deel uit van het team met spelers uit Europese voetbalclubs.

HLN