De Bruyne en co freewheelend voorbij rivaal Man United - Man City 1-3 08 januari 2020

00u00 0

Een vijfde finale in zes jaar wenkt. Manchester City, heersers in de League Cup. Op Old Trafford speelden ze stadsrivaal in verval Man United zoek. Brutaal stuurde Kevin De Bruyne Phil Jones met een schijnbeweging het bos in. De Gea gooide zich nog voor zijn schot, maar Pereira werkte de bal over de eigen doellijn. De 0-3 stond nog voor rust op het scorebord. Het liep zo simpel allemaal tegen een abominabel verdedigend United. City speelde zonder spits, maar Bernardo, Sterling en De Bruyne gingen afwisselend diep. Aan de rust had het evengoed 0-6 kunnen zijn. Marcus Rashford, de enige in vorm bij United, milderde voorbij het uur na een verkeerde pass van KDB. De Bruyne werd na een botsing in het slot vervangen. Hij was even groggy.

