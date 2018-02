De Bruyne: assist en goal 01 februari 2018

Business as usual. Een doelpunt en een assist voor Kevin De Bruyne (3-0). Manchester City had in eigen huis geen partij aan West Brom en vergroot de kloof op achtervolger United weer tot 15 punten. De Bruyne pusht zich met zijn cijfers bij de elite. 11 goals en 15 assists heeft hij dit seizoen achter zijn naam in alle competities. Targets zet hij nooit voor zichzelf, maar KDB is gulzig geworden. Zoals het toppers betaamt. Straks gaat hij voor meer dan 30. Twaalf minuten voor tijd kreeg hij een applausvervanging. City trok uiteindelijk de stekker uit de onderhandelingen met Mahrez. Kompany bleef op de bank - hij kan geen twee matchen in vier dagen aan. Dure nieuwkomer Laporte debuteerde meteen.