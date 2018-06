De Bruyne 167,2 miljoen Lukaku 163,4 miljoen in top 10 hoogste transferwaarde 05 juni 2018

Het Zwitserse voetbalstudiebureau CIES zet twee Belgen in zijn top 10 van de spelers met de hoogste transferwaardes. Kevin De Bruyne prijkt met een transferwaarde van 167,2 miljoen euro op de zevende plaats, Romelu Lukaku staat tiende met een transferwaarde van 163,4 miljoen euro. Eden Hazard bezet met een transferwaarde van 124,7 miljoen euro de 17de plaats. In de top 100 vinden we verder Dries Mertens (74,4 miljoen euro) op de 59ste plaats en Radja Nainggolan (60 miljoen euro) op de 90ste plaats.

