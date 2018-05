De break-up vakantie 05 mei 2018

In tegenstelling tot wat veel reizigers denken, zijn 'vakanties' niet alleen prima om heuglijke events te vieren zoals een trouwpartij of een verjaardag. Heel wat mensen boeken een wellnessvakantie als het wat moeilijker gaat, en dat leidt tot een nieuwe formule: de break-up vakantie. Dat is een vakantie waarbij je solo op reis gaat om het einde van een relatie te verwerken, en de bijbehorende stress en ongerustheid. Steeds meer kuuroorden spelen in op die groeiende trend, met een uitgebreid gamma van helende therapieën, stressmanagement en lifecoaching.

HLN