De Boxy's koken voor De Kampioenen 25 april 2018

In 'De Boxy's' laat de culinaire tweeling Kristof en Stefan zich opnieuw uitdagen door een bekende Vlaming voor een bijzondere kookopdracht. En dat leidt tot exotische gerechten in aflevering drie. Jan Verheyen nodigde de broers uit op de set van 'F.C. De Kampioenen' tijdens de opnames van hun nieuwe film in Zuid-Afrika. De opdracht die de Boxy's er kregen was eenvoudig: ontdek het land en zijn gastronomische geheimen en gebruik dat als inspiratie om de acteurs te belonen met een feestmaal. Benieuwd wat ze deze week uit hun culinaire hoed toveren.

