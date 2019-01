De boom column 24 januari 2019

Er zijn gedichten die je nooit vergeet. Hoe dat komt, valt niet te verklaren. Zo is er 'Aan een boom in het Vondelpark' van M. Vasalis (1909-1998). Telkens weer klinken de woorden nieuw. Daaraan herken je grote poëzie. Wat een geweldige beginstrofe! "Er is een boom geveld met lange groene lokken. / Hij zuchtte ruisend als een kind / terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. / Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken."

