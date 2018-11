De boom is er. Nu nog dat slingertje van 1,8 km 23 november 2018

De traditionele kerstboom staat weer te pronken op de Grote Markt. De 22 meter hoge spar uit Baelen (Luik) arriveerde met twee uur vertraging. Het konvooi zat eerst in de file en raakte daarna meerdere keren geblokkeerd bij werken in de kleine straten van het stadscentrum. Eenmaal hij aan de Grote Markt was aangekomen, moest er nog een terras gedemonteerd worden zodat de vrachtwagen kon passeren. Dit weekend wordt de boom versierd, met 200 kerstballen en een slinger van liefst 1,8 kilometer lang. (DCFS/VRJ)

