Exclusief voor abonnees De Bondt wint in Ster van Bessèges 08 februari 2020

00u00 0

Na Remco Evenepoel (rit en eindklassement Ronde van San Juan) en Dries Devenyns (Cadel Evans Great Ocean Road Race) zorgde Dries De Bondt in de derde rit van de Ster van Bessèges voor de vierde Belgische seizoenszege. De ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Fenix-Alpecin overleefde samen met de Duitse neoprof Zimmermann de vroege vlucht. In een bloedstollende finale bleven ze samen nipt uit de greep van het aanstormende peloton. Robbe Ghys loste in het zicht van de streep en werd 9de. Ook Jans (4de), Vermeulen (6de), Devriendt (7de) en Taminiaux (8ste) eindigden in de top tien. Alexys Brunel (Groupama-FDJ) bleef leider. (JDK)