Exclusief voor abonnees De bomma mag niet naar de Evanna 13 september 2019

Geen Annie Geeraerts (93) in 'Gert Late Night' volgende week. 'De bomma' van 'Familie' zou normaal gezien te gast zijn op de Evanna, maar werd teruggeroepen door VTM. "VIER heeft ons deze keer géén vraag gesteld. Dat is niet de manier waarop wij werken", laat de zender weten. VIER van zijn kant reageert teleurgesteld. "De hele ploeg van 'Gert Late Night' keek geweldig uit naar de komst van de iconische bomma, en ook Annie zelf had er veel zin in", klinkt het. "We kunnen alleen maar betreuren dat nu ook acteurs, die niet eens exclusief aan een zender verbonden zijn, steeds harder onder druk gezet worden om niet aan een succesvolle talkshow mee te werken." Intussen is er wel al een vervanger gevonden voor Geeraerts. Romeo Davy Gilles (43) zal Clara Cleymans en Alex Agnew vervoegen op de boot, die opnieuw in Antwerpen ligt.

