De Bolle is nu officieel Europa's belangrijkste flik 09 maart 2018

Cathérine De Bolle is gisteren door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken officieel benoemd tot chef van Europol. Ze is daarmee het eerste vrouwelijke hoofd ooit van de Europese politiemacht. "En dat op Internationale Vrouwendag", aldus de Belgische binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). De Bolle, die eerder al een hoorzitting van het Europees Parlement doorstond, gaat op 1 mei aan de slag in Den Haag. Ook in ons land was ze de eerste vrouw aan het hoofd van de federale politie. Wie haar in die functie zal opvolgen, is nog niet bekend.