De boer op in de Kempen 23 juni 2018

Vanaf de komende zomervakantie kan je in de Antwerpse Kempen origineel logeren op enkele boerderijen. Je vertoeft er in het groen in het gezelschap van koeien en kalfjes, ver weg van de drukte en met boeren die je met open armen ontvangen.

