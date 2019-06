Exclusief voor abonnees De Boer: "Bij clubs als Anderlecht gaat altijd iets mis" 05 juni 2019

Zijn njet bleek achteraf gezien een zegen - Vincent Kompany kwam. Frank de Boer (49) blikte in Amerikaanse media voor het eerst terug op de belangstelling van Anderlecht. In december was de Nederlander een grote kandidaat om Hein Vanhaezebrouck op te volgen. "Mijn vrouw had een goed gevoel bij België, maar Anderlecht is een beetje zoals Inter Milaan (zijn ex-club, red.). Er gaat altijd wel iets mis bij zulke clubs. Daar had ik geen zin in." De Boer koos finaal voor een Amerikaans avontuur bij Atlanta, Fred Rutten ging als tussenpaus naar paars-wit. (PJC)