De Boeck voor het eerst op matje bij voetbalbond 02 februari 2018

Glen De Boeck staat voor een opmerkelijke primeur: "Voor het eerst in mijn carrière als speler én als trainer moet ik voor een strafzaak naar de voetbalbond", zegt de KVK-trainer. Hij komt vanmiddag zijn zaak bepleiten, nadat het bondsparket één wedstrijddag schorsing had voorgesteld. De Boeck werd tijdens het bekerduel met Genk naar de tribune verwezen, maar hij vindt dat ze hem in vergelijking met coaches als Sá Pinto weinig kunnen aanwrijven. "Ik trapte tegen een kussen dat niet wegvloog of op het veld terechtkwam. Ikzelf ben ook niet op het veld gevallen." De Boeck riskeert een schorsing voor het duel morgen op STVV, maar ook daartegen zou Kortrijk in beroep gaan. (ESK)