De Boeck rekent op Papazoglou 19 januari 2018

Merkwaardige switch in Kortrijk: Glen De Boeck rekent voor de rest van het seizoen op spits Papazoglou. Die werd eerder uitgeleend aan Roda JC en Aalesunds en is sinds Nieuwjaar weer bij de club. "Ik heb hem gezegd dat hij de kansen zal krijgen die hij verdient. Hij maakt een sterke indruk op training", aldus De Boeck "Voor Budkivskyi zoeken we een oplossing, voor hem is het over en uit." (ESK)