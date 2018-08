De Boeck ontgoocheld over vertrek Vrancken 24 augustus 2018

Glen De Boeck heeft door het vertrek van Wouter Vrancken een assistent minder. "Ik bouw vaste rolpatronen op voor mijn assistenten en nu moeten we dat opeens gaan opvangen", constateert hij. "Wouter had aangegeven dat hij nog vier jaar wou leren vóór hij hoofdcoach zou worden. Hij voelde zich er nog niet klaar voor en heeft er ook nog de diploma's niet voor. Ik ben ontgoocheld", aldus De Boeck. Net nu hij een assistent minder heeft, wordt zijn kern zo groot dat er onvoldoende kastjes zijn in de kleedkamer en de jongsten dan maar naar de bezoekers-kleedkamer moeten. "Ik voel me comfortabeler dan bij de start van het seizoen", zegt De Boeck. "Liever een luxeprobleem, dan een tekort aan mankracht." Zijn laatste nieuwkomers Avenatti (FC Bologna, spits) en Charisis (vorig seizoen STVV, middenvelder) zitten morgen in zijn selectie. (ESK)

