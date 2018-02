De Boeck boos over Harbaoui 23 februari 2018

Glen De Boeck kent de waarde van Hamdi Harbaoui. De Tunesiër scoorde vijf doelpunten in vijf wedstrijden voor Zulte Waregem en is niet geschorst voor de derby van zondagavond. "Ik begrijp niet waarom hij deze week niet voor de Geschillencommissie moest komen nadat de Reviewcommissie besliste dat hij moet worden opgeroepen", zegt de Kortrijk-coach over Harbaoui wiens duidelijke elleboog naar Mulumba onbestraft bleef. "Moet dat dan een week langer duren?" Zo wil het systeem het inderdaad. En Zulte Waregem met of zonder Harbaoui maakt natuurlijk een behoorlijk verschil. (ESK)