De Boeck baalt van ref: "Ik word er ziek van" 31 januari 2018

00u00 0

Glen De Boeck danste tussen genot en frustratie. Eerst het goede: "Mijn team heeft een eerste helft gespeeld zoals er dit seizoen in België nog geen te zien was. Ik vond het ontroerend knap. We verdienden dan ook veel meer en ik moet niet flauw doen: 3-2 is geen goeie uitslag."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN