De Bock naar KVO, Coopman de volgende? 22 augustus 2018

00u00 0

Opvallende transfer gisteren voor KV Oostende. Nog geen jaar na zijn vertrek naar Leeds United keert Laurens De Bock (25) terug naar de Belgische competitie. De linksachter verlaat op huurbasis de Championship, daar waar hij zich bij de Engelse traditieclub mede door blessures na Nieuwjaar niet kon doorzetten. Toen de voorbije weken bleek dat daar onder de nieuwe coach Bielsa geen verandering in zou komen, gingen De Bock en zijn management op zoek naar een nieuwe club. Die nieuwe club is dus KV Oostende, op zich een flinke stap achteruit voor de linkerflank, die jarenlang vaste waarde was bij Club Brugge. Begin vorig seizoen zag De Bock bij blauw-zwart geen speelkansen meer door de positieve ontwikkeling van Limbombe en het 3-5-2-systeem van Leko zonder 'fullbacks'. De Bock, die nog tot 2022 onder contract ligt in Leeds, moet in Oostende het nakende vertrek van Aleksandar Bjelica opvangen. De Nederlandse Serviër viel tijdens de voorbereiding al snel uit de gratie van Gert Verheyen en stuurt sindsdien aan op een vertrek. In de voorbije matchen werd hij dan wel opnieuw ingezet, toch doet de komst van De Bock vermoeden dat Bjelica al een nieuwe club achter de hand heeft.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN