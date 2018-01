De Bock & Leeds: nog geen doorbraak 00u00 0

Zoals verwacht nog geen doorbraak in het dossier van Laurens De Bock, al kan daar snel verandering inkomen. De linksachter staat nog steeds dicht bij een overgang naar Leeds United, maar het is wachten op een akkoord tussen Club en de nummer zes in de Championship. De Bock geniet nog steeds interesse uit Italië, al ziet het er niet naar uit dat één van de geïnteresseerde clubs hem betere voorwaarden zal voorschotelen dan Leeds. (TTV)