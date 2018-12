De bocht der bochten onze opinie 21 december 2018

00u00 0

De bocht der bochten. Zo omschreef de N-VA de uitgestoken hand van premier Michel naar de linkse partijen om zijn minderheidsregering nog vier maanden op de been te houden. Hoe omschrijf je dan de bocht van Bart De Wever nu hij met de socialisten zes jaar lang de grootste stad van Vlaanderen gaat besturen? De socialisten, nota bene, die hij in 2012 met een oerschreeuw van 't Schoon Verdiep verdreef en van wie hij toen zei dat hij ze nooit meer wou weerzien. Sneller dan in zijn kwaadste dromen staan ze daar nu terug.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN