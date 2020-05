Exclusief voor abonnees De Block wil werkzoekenden gratis omvormen tot verplegers 19 mei 2020

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) stelt voor om werkzoekenden gratis te heroriënteren tot verplegers. Door de coronacrisis zijn tot 180.000 banen bedreigd in ons land, maar tegelijk staan 5.000 vacatures voor verplegers open. De Block bereidt daarom een wetsvoorstel voor. "We bieden de mensen die hun baan verloren hebben tijdens de coronacrisis aan om zich gratis om te vormen tot verpleger. Tijdens die opleiding krijgen ze een compensatie." Het voorstel moet een uitbreiding worden van het project 'Vorming 600', dat mensen die in een ziekenhuis werken de kans biedt om zich kosteloos om te vormen tot verpleger. De minister stuurt een brief naar de sociale partners om het idee verder uit te werken.

