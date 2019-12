Exclusief voor abonnees De Block wil meer asielzoekers tot terugkeer dwingen 20 december 2019

00u00 0

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block wil meer gedwongen terugkeer van asielzoekers. Dat zei ze gisteren in 'De Ochtend' op Radio 1. Uit cijfers van VRT blijkt dat vorig jaar 33.386 mensen het bevel kregen om het grondgebied te verlaten. Slechts 7.399 daarvan vertrokken ook daadwerkelijk. "We zullen meer gedwongen terugkeer moeten organiseren", zei De Block daarover. "En dan moeten we die mensen eerst in gesloten centra zetten. Die capaciteit moet in de toekomst verdubbeld worden met 1.100 extra plaatsen." Voor De Block moeten er dus meer gesloten centra komen. "Er zijn veel plaatsen benut geweest voor opgepakte transmigranten, waardoor de capaciteit in de gesloten centra laag bleef." Ondertussen voorziet het Rode Kruis Vlaanderen van 6 januari tot 13 februari al in een tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers in een jeugdverblijf in Bekkevoort. Daar is plaats voor 112 mensen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis