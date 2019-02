De Block weigert centrum voor transmigranten 21 februari 2019

Verschillende ngo's vragen een opvangcentrum voor transmigranten in Brussel. Onder meer Artsen zonder Grenzen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelden rapporten op waarin ze concluderen dat zo'n centrum zou helpen om migranten te informeren. Bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) is niet van plan om op het pleidooi in te gaan. "Transmigranten kunnen net als anderen asiel aanvragen en de procedure doorlopen, waarbij ze op het einde asiel krijgen of het land moeten verlaten. De regels gelden voor iedereen", klinkt het.