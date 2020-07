Exclusief voor abonnees De Block verdedigt aanpak in opiniestuk 11 juli 2020

De kritiek op het beleid van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) was de laatste maanden niet mals. Door de slechte cijfers heeft België ook internationaal geen al te beste beurt gemaakt. De Block kroop op de internationale politieke website Politico in haar pen om de kritiek te counteren. "Natuurlijk heeft België niet perfect gereageerd, maar ook zeker niet het slechtst. Ja, we werden zwaar getroffen. Maar de hoge cijfers zijn ook het resultaat van minutieuze tellingen", schrijft ze. Zo haalt ze aan dat de bezettingsgraad op intensieve zorgen onder de zestig procent bleef en dat er geen dramatische taferelen waren waarbij patiënten bijvoorbeeld op de grond moesten liggen. "De simplistische manier waarop gegoocheld wordt met statistieken ontgoochelt mij. Met de verschillende aanpak in tellingen wordt geen rekening gehouden. Als we maar landen met elkaar kunnen vergelijken, alsof het om een sportwedstrijd gaat." Om dan te vergelijken met de Verenigde Staten. "De epidemie zit bij ons nu op het laagste peil sinds de uitbraak. De Verenigde Staten hebben alle moeite van de wereld om het virus onder controle te krijgen, maar zij konden wel rekenen op een goede score."

