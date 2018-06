De Block pleit voor herfederalisering Volksgezondheid 11 juni 2018

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is de versplintering van Volksgezondheid over acht ministers van dit land beu. "Als je eerlijk bent, dan weet je dat gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren", klinkt het. Daarmee geeft ze aan dat herfederalisering voor haar kan. "Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten." Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als CD&V-voorzitter Wouter Beke is gekant tegen haar pleidooi. "Van herfederaliseren kan geen sprake zijn", zegt Beke in een bericht op Facebook. "Elke deelstaat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen aanpak", aldus Bourgeois.