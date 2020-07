De Block pakt overgewicht bij kinderen aan FE

04u24 11 De Krant Een bezoek met kinderen en jongeren tussen de 6 en 17 aan de diëtist wordt binnenkort terugbetaald. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Het gaat om het intakegesprek, vijf sessies in het eerste jaar en vier sessies in het tweede jaar. De Block maakt daar 5 miljoen euro voor vrij.

“Om een chronisch zwaarlijvigheidsprobleem te vermijden, is het belangrijk om op jonge leeftijd professionele hulp in te schakelen”, motiveert de minister haar beslissing. Bij diëtisten wordt dat op applaus onthaald. “Het is een goed signaal dat mevrouw De Block de steun over een periode van twee jaar spreidt”, zegt Lien Joossens, zelfstandig diëtist en docent aan hogeschool Vives. “Het idee dat wij mensen kunnen helpen met een paar gesprekken en een folder die zegt wat kan en niet kan, is totaal achterhaald.”

Maar de diëtisten maken zich geen illusies: tien gratis sessies en een RIZIV-plan gaan het probleem van overgewicht niet oplossen. “Daarvoor moet er op veel grotere schaal gewerkt worden”, zegt Annelies Malengier, kinderdiëtist in onder andere het Zeepreventorium van De Haan en het AZ Jan Palfijn Gent. “Zo is het al goed dat er op scholen geen drankautomaten staan en is er sinds kort een nutriscore, waardoor mensen beter de voedingswaarde van producten kunnen inschatten. Maar ik verwacht nog grotere inspanningen.”

Op de website vbvd.be zijn de Nederlandstalige erkende diëtisten te vinden, met vermelding van hun expertise.