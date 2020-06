Exclusief voor abonnees De Block over slecht coronarapport: "Cijfers zeggen niet alles" 19 juni 2020

00u00 0

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert op de aantijging dat België de coronacrisis het slechtst van alle landen ter wereld heeft aangepakt. Het Britse gerenommeerde tijdschrift 'The Economist' pakte uit met die conclusie na een vergelijking tussen 21 OESO-landen. Voor oversterfte kreeg ons land een slechte score. "Cijfers zeggen niet alles", aldus De Block. "Ook viroloog Steven Van Gucht zegt dat we in België het slachtoffer zijn van onze goede rapportering." Emmanuel André, in het begin van de coronacrisis de Franstalige woordvoerder van het crisiscentrum en later even coördinator van de contacttracers, erkent dat de realiteit genuanceerder is. "Maar we kunnen niet alles als geheel ontkennen als we van onze fouten willen leren."

