De Block legt controversiële KB's op tafel van superkern

Hét beeld van het weekend was ongetwijfeld het ziekenhuispersoneel dat premier Wilmès de rug toekeerde. Reden voor de onvrede zouden onder meer enkele koninklijke besluiten zijn. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil deze besluiten op tafel leggen van de 'superkern', de vergadering op zaterdag met de federale regering en de partijvoorzitters. Dat heeft ze gisteren gezegd in de Kamercommissie Volksgezondheid. "We zullen zien hoe de mensen die deze besluiten hebben goedgekeurd, zullen reageren", aldus De Block. Eén van de besluiten geeft gouverneurs de mogelijkheid om personeel op te vorderen. Een ander besluit laat zorgkundigen meer taken uitvoeren die daarvoor enkel door verpleegkundigen gedaan mochten worden.

