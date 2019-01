De Block investeert 4 miljoen tegen burn-outs 18 januari 2019

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bindt de strijd aan tegen burn-outs. Ze trekt 2,5 miljoen uit voor een proefproject in de banken- en ziekenhuissectoren. Het initiatief komt van het federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). 300 tot 1.000 werknemers die zich in een eerste fase van een burn-out bevinden, kunnen rekenen op een intensief begeleidingstraject met sessies bij de psycholoog. Lichamelijke klachten kunnen bij de kinesist worden aangepakt. De kosten zijn voor Fedris. De uiteindelijke bedoeling is een wetenschappelijk onderbouwde, integrale aanpak van burn-out. De minister trekt ook nog tot 300.000 euro uit voor twaalf projecten die werken aan de preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen. In totaal besteedt ze 4 miljoen euro. Volgende maand start een sensibiliseringscampagne.

