De Block in de clinch met De Wever: "Gaan lopen is gemakkelijk"

N-VA-voorzitter Bart De Wever en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) gaan stevig in de clinch over de asielaanvragen in ons land. Volgens De Wever komen er meer asielzoekers omdat het quotum is afgeschaft. "Het quotum van 50 per dag schrikte af, maar nu dat er niet meer is, werden er donderdag 170 binnengelaten, vrijdag 191. We gaan naar 200 per dag." De Block noemt de kritiek "laag bij de grond". "Het is makkelijk om te gaan lopen, maar je werk doen met respect voor de wet is moeilijker. De Raad van State is duidelijk: je mág geen quotum opleggen. We leven in een rechtstaat, een minister moet de wet respecteren. En dat geldt ook voor een burgemeester en partijvoorzitter." (BHL)

