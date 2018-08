De Block geeft voeding nutri-score 23 augustus 2018

Onze voeding krijgt een nieuw label dat vertelt hoe (on)gezond een product is. De nutri-score, zoals geïntroduceerd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), gaat van -15 voor de 'meest gezonde' tot +40 voor de 'minst gezonde' producten. Die score wordt op de verpakking vertaald aan de hand van een letter (A tot E) en een kleur: van donkergroen tot donkerrood. Heeft een voedingsmiddel meer suikers, verzadigde vetten, calorieën of zout dan zal de score hoger liggen. Het gehalte aan fruit, groenten, vezels of eiwitten kan de score dan weer doen zakken. Voorlopig gaat het om een vrijwillig initiatief en zijn producenten of verdelers niet verplicht het toe te passen. Warenhuisketen Colruyt Group en Delhaize stappen wel al mee in het project.