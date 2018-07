De Block betaalt peperduur medicijn terug MINISTER BEREIKT SAMEN MET NEDERLAND AKKOORD OVER THERAPIE TEGEN SPIERZIEKTE 12 juli 2018

00u00 23 De Krant Goed nieuws voor patiënten die lijden aan de zeldzame spierziekte SMA. Vanaf 1 september krijgen ze een levensreddend geneesmiddel volledig terugbetaald. Minister Maggie De Block en haar Nederlandse collega hebben daarover een akkoord met farmabedrijf Biogen.

Sinds zijn tiende al lijdt Rik Huys (53) net als een 65-tal andere Belgen aan Spinale Musculaire Atrofie (SMA), een zeldzame spierziekte waarbij de zenuwcellen in het ruggenmerg de spieren niet goed meer aansturen. Daardoor sterven spieren langzaam af. "Op de middelbare school kon ik niet meer meedoen aan de lessen lichamelijke opvoeding", vertelt hij. "Aan de unief kon ik nog stappen, maar fietsen ging niet meer." Vandaag zit hij in een rolstoel: zijn armen kan hij nog bewegen, maar het gaat almaar moeizamer.

Riks ziekte komt voor bij 1 op de 6.000 à 10.000 geboortes in ons land, en in de helft van de gevallen manifesteert ze zich dan al. In dat geval haalt een kind vaak zijn tweede verjaardag niet. Maar er is een medicijn dat de ziekte afremt: nusinersen (merknaam Spinraza), alleen is het peperduur. Het eerste jaar van een behandeling met Spinraza kost 500.000 euro, vanaf het tweede jaar is het 250.000 euro.

Gratis

Na vier maanden onderhandelen kwamen minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) en haar Nederlandse collega Bruno Bruins gisteren "een aanvaardbare prijs" overeen met de Amerikaanse producent Biogen. Hoeveel de ziekteverzekering zal neertellen, blijft strikt geheim, maar voor de patiënt wordt het medicijn volledig gratis.

De minister is tevreden. "Dit gaat patiënten meer levenskwaliteit bieden, en voor kinderen betekent zo'n behandeling vaak zelfs het verschil tussen leven en dood." Al worden er vandaag al jonge kinderen behandeld met Spinraza, via medische noodprogramma's of klinische studies. Vanaf 1 september hebben alle patiënten er recht op, op voorwaarde dat ze nog niet permanent beademd moeten worden. "Dan heeft het geneesmiddel helaas geen effect meer", aldus het Riziv.

Rik Huys hoopt alvast dat de medicatie ook bij hem het gewenste effect heeft en juicht de terugbetaling toe. "Want er is niks frustrerender dan te weten dat er ergens een behandeling bestaat voor je ziekte, maar dat ze onbetaalbaar is."

Evaluatie

De terugbetaling van Spinraza is alvast gegarandeerd tot eind 2020 en zou in die periode zo'n 90 patiënten kunnen helpen. In de tussentijd blijft de producent ook extra onderzoek doen naar de veiligheid en effectiviteit van het medicijn. Op basis daarvan zal het Riziv nadien de terugbetaling evalueren. Ofwel wordt er dan een nieuw contract onderhandeld met Biogen, ofwel wordt er beslist om het medicijn permanent terug te betalen. "Maar wat het ook wordt, de patiënt zal daar weinig van merken."

Het is de eerste keer dat ons land via gezamenlijke onderhandelingen een akkoord bereikt over de terugbetaling van een weesgeneesmiddel, maar als het van De Block afhangt is het zeker niet de laatste keer. "Zo'n internationale samenwerking is een cruciale hefboom om patiënten met een zeldzame aandoening de best mogelijke zorg aan te bieden binnen de budgettaire beperkingen", aldus De Block. De terugbetaling van Spinraza slaat ook geen extra gat in het budget voor de gezondheidszorg. "Dat budget was al voorzien", benadrukt ze. Ook voor volgend jaar hield ze al rekening met nieuwe terugbetalingen, waarover momenteel nog onderhandeld wordt.

(ARA/IVDE/SV)