De Block belooft oplossing voor tekort aan antibioticum 18 juli 2019

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zat gisteren samen met farmareus GSK om duidelijke afspraken te maken rond het tekort aan Clamoxyl I.V.-I.M. Eerder bleek dat sommige patiënten tot 1.000 euro moeten betalen voor dat levensreddend antibioticum. "Patiënten die een behandeling nodig hebben, zullen die krijgen", zegt De Block. In noodgevallen, waar geen alternatieve behandeling voorhanden is, kan een ziekenhuis GSK rechtstreeks contacteren. De fabrikant gaat dan na of een bijkomende levering mogelijk is. Zoniet, bekijkt GSK of zij een voorraad kan invoeren uit een ander Europees land. In beide gevallen blijft het medicijn terugbetaald. (IDV)