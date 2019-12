Exclusief voor abonnees De Blauwe Verzoener 67 Bart Tommelein 20 december 2019

00u00 0

Op 29 mei roerde Bart Tommelein (57) zich voor de laatste keer over de nationale politiek. Een federale regering moet een Vlaamse meerderheid hebben. En toen werd het stil, aan het zeetje. Tommelein richtte zich als kersverse kapitein van Oostende op zijn bemanning daar. Maar de zilte zeelucht deed hem de Brusselse hemel niet vergeten. Hij liep zich in de coulissen warm - letterlijk ook, de kilo's vlogen eraf - om een gooi te doen naar het voorzitterschap van Open Vld. Op een moment dat ze op apegapen ligt, werpt Bart Tommelein zich op als de 'Blauwe Verzoener' die de partij redt van verscheuring. Blauw is de kleur, al houdt de ene blauwe iets meer van geel en de andere blauwe iets meer van groen. In Oostende bestuurt hij met Groen en N-VA. Maar Brussel is Oostende niet. Niet qua luchtkwaliteit, en niet qua politiek. (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis