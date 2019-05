Exclusief voor abonnees De blauwe mayonaise pakt 22 mei 2019

Bij een Belgisch frietje op het Brusselse Muntplein: zo wilden Open Vld en MR gisteren nog eens in de verf zetten dat zij dé sterke familie zijn om België de komende jaren stabiliteit te bezorgen. "De mayonaise tussen ons pakt", lachten voorzitters en kandidaat-premiers Gwendolyn Rutten en Charles Michel. Maar nog niet tussen de kiezers en de liberalen, want in de peilingen doen ze het niet zo goed. Desondanks blijven MR en Open Vld optimistisch. Zij zijn de remedie tegen onbestuurbaarheid, klonk het, nadat cdH-voorzitter Prévot gisteren een veto stelde tegen de N-VA.

