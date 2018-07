De bizarste hoteljobs: "Zijn enige taak: vijf eenden op een rode loper doen waggelen" Deel 1: Anthony Petrina is 'duckmaster' in The Peabody Hotel in Memphis Dietert Bernaers

02 juli 2018

05u00 0 De Krant Met vijf zijn ze. Ze hebben hun eigen paleis en een persoonlijke butler. Al wat de eenden van The Peabody Hotel in Memphis voor die privileges moeten doen, is dagelijks de lift naar beneden nemen en wat plonzen in de fontein in de lobby. Dat allemaal onder het waakzame oog van 'duckmaster' Anthony Petrina (31). "Ik heb de beste 9-to-5-job ter wereld."

Het is iets voor 11 uur in de voormiddag. De statige lobby van The Peabody Hotel in hartje Memphis zit volgepakt met tientallen gasten die trillen van pure voorpret. Lokale trekpleisters als Graceland en de Sun Studio, respectievelijk de plaats waar Elvis woonde en waar hij zijn eerste plaatjes opnam, hebben ze al bezocht; straks gaan ze ook nog door Beale Street flaneren. Maar nu zitten ze, smartphone in de aanslag, klaar om de derde grootste toeristische troef van Memphis met eigen ogen te aanschouwen: de dagelijkse 'march of the ducks' in The Peabody Hotel.

Ping! De liftdeur gaat open. Vijf eenden spurten door de mensenzee, over een rode loper, recht naar hun privézwembad: de marmeren fontein in de hotellobby. De ruimte vult zich met langgerekte 'oohs' en 'aahs', de zenuwachtige opwinding van daarnet heeft plaatsgemaakt voor pure gelukzaligheid. Pas wanneer de hartslag van de aanwezigen weer wat gedaald is, neemt Anthony Petrina het woord. "U bent zonet deel geworden van een lange traditie", zegt hij plechtig. "Al 85 jaar laten we onze Peabody-eenden om 11 uur naar beneden komen. Om 17 uur gaan ze terug naar boven. Naar hun Royal Duck Palace op het dak van het hotel."

Dronken grap

