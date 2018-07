De bizarste hoteljobs: "Ober, mijn stamboom en een kilt, alstublieft!" SLOT: 'Tartan butler' Andy Fraser zoekt de juiste ruit voor je uit in Edinburgh Dietert Bernaers

06 juli 2018

06u00 0 De Krant Hebt u Schotse voorouders? Boek dan een nachtje in het Balmoral hotel in Edinburgh. 'Tartan butler' Andy Fraser zoekt uit tot welke clan u behoort en welke variant van de talloze tartans, de typisch geruite Schotse wollen stof, uw familieleden gebruik(t)en om hun kilts te maken. "Bij mij leren toeristen zichzelf een beetje beter kennen."

Veel statiger dan The Balmoral worden hotels niet. In dit meer dan 100 jaar oude gebouw legde J.K. Rowling de laatste hand aan haar Harry Potter-boekenreeks. Voor een nachtje in de naar haar genoemde suite ben je gauw 500 euro kwijt. Maar dan kun je wel een beroep doen op de unieke diensten van Andy Fraser. Hij werd in 2014 aangesteld als 'tartan butler'. Wie Schotse roots heeft, kan bij hem terecht voor meer info over zijn of haar familie. "Vanuit alle hoeken van de wereld krijgen we hier mensen over de vloer met een typisch Schotse achternaam", zegt Fraser. "MacLeod, Macintosh, Abercrombie... noem maar op. Met die namen en wat extra info over hun familiale geschiedenis die ze vaak zelf al bij elkaar gepuzzeld hebben, ga ik aan de slag. Ik zoek nauwkeurig uit tot welke clan ze precies horen en check dan in het 'Scottish Register of Tartans' welke van de duizenden tartans, de Schotse ruiten, hun voorouders gebruikten voor hun kilts."

