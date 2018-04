De Bilde geeft aftrap onder luid applaus 30 april 2018

00u00 0

De decibels gingen de hoogte in. Toen Gilles De Bilde (46) gisteren de aftrap gaf, juichte het Astridpark de voormalige spits en Rode Duivel luid toe. De Bilde, die vooraf handtekeningen uitdeelde in de fanshop, speelde tussen 1995 en 1997 en 2001 en 2003 voor Anderlecht. In 1994 won hij de Gouden Schoen, tegenwoordig is hij aan de slag als analist. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN