De bijna-held: Danny Boffin "In het geheugen gegrift" 08 december 2018

Hij had man van de match moeten worden in Bremen. Met twee goals - na de 0-1 van Philippe Albert - zette hij Anderlecht op rozen. Vooral zijn tweede doelpunt was er eentje om in te kaderen. Een krul in de bovenhoek. "Een wereldgoal", lacht Boffin, nu 53. "Eentje die je altijd mooi blijft vinden. Maar omdat het resultaat tegenviel... De sfeer was kapot na de match. Niemand durfde 'bougeren'. Je kon bij manier van spreken een muis horen lopen in de kleedkamer. Toen we terugkwamen in het hotel waren er frieten en zo voorzien. Geen enkele speler durfde te eten. (lacht) Johan zou beginnen flippen. Op training de dagen daarna werd er serieus getraind, hoor. Daarvoor werd er al eens gelachen of gezeverd, toen niet. Bij Boskamp heeft die nederlaag nog lang nagezinderd. Logisch. We hebben toen een heel mooie kans gemist om geschiedenis te schrijven. Veel mensen zeggen me vaak: 'Weet ge nog in Bremen?' Zoiets blijft in het geheugen gegrift." (FDZ)

