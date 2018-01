De bibberende burgemeester 22 januari 2018

00u00 0

Het was niet z'n eerste keer, maar het was wél weer afzien voor Bart De Wever op de jaarlijkse ijsberenduik in Deurne. Zijn gezicht sprak boekdelen na 25 meter in de 4,5 graden koude zwemvijver. "Die eerste tien seconden ga je in shock. Het water lijkt schuurpapier. Gelukkig is er het moment dat je uit het water komt: alles tintelt en je krijgt het gevoel dat de kou je niet meer kan raken." En er staat altijd wel een toeschouwer klaar om de bibberende burgemeester op te warmen, natuurlijk. (PhT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN