De bevestiging Jonas Foerts (Brussels): "We kunnen niet de verrassing blijven" 13 september 2019

"Je kan niet altijd de verrassing of het kleine broertje blijven. Dit Brussels is klaar voor de bevestiging." Jonas Foerts (23) zegt het met veel overtuiging aan het begin van het seizoen. Brussels lijkt inderdaad klaar om zijn plaats bij de top (vier) te consolideren, net als Foerts zelf. "De voorbereiding verliep heel goed, er was meteen een juiste 'klik', met goeie resultaten tegen sterke opponenten als gevolg. We staan verder dan verwacht. Op elke positie zijn we versterkt. We leggen onszelf meer druk op."