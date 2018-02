De beste versie van jezelf 03 februari 2018

"Lees en léér", adviseert Arnold Schwarzenegger ons in de inleiding van 'Fit, rijk en slim', de nieuwe bestseller van 'Een werkweek van 4 uur'-auteur Timothy Ferriss. Over bijna 700 pagina's praat de marketeer met succesvolle mensen van allerlei slag - van Hollywoodsterren als Jamie Foxx over filosoof Alain de Botton tot succesauteurs als Paulo Coelho - over hun (levens)filosofie, motivatie, gezondheid en successen. Ook al wordt er af en toe uit de grootste clichévaatjes getapt ('piekeren verandert niets'), deze kanjer staat zo boordevol adviezen dat iedereen er wel iéts in ontdekt dat kan helpen om 'de beste versie van zichzelf te worden'. (CDR)

