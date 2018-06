De beste speler van het WK HIER IS HIJ! 09 juni 2018

Stel: er mag geheel onverwacht een 33ste land deelnemen aan de wereldbeker voetbal. Dat land - zullen we het Plutonië dopen? - is meteen een kandidaat-winnaar, want het bestaat uit denkbeeldige, maar perfecte spelers. Net zoals Leonardo da Vinci in zijn tekening van de 'Man van Vitruvius' de perfecte lichaamsverhoudingen vastlegde, proberen wij de ideale voetballer te creëren. Daarbij krijgen we hulp uit wetenschappelijke hoek. "De ideale speler heeft al een oplossing bedacht nog voor hij de bal heeft", zegt Werner Helsen, professor Trainings- en Bewegingsleer. Laten we onze perfecte man Kevin noemen. Hij is 26,5 jaar oud, 1,82 meter groot, weegt 74 kg, loopt de 60 meter in minder dan 7,43 seconden, legt tijdens een match 12,6 km af en heeft in zijn jeugd al meer dan 10.000 uren getraind.

