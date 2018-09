De bestbetaalde laat het afweten 03 september 2018

"Je kunt tegen Antwerp niet met 10 tegen 11 spelen", foeterde Hein Vanhaezebrouck na de 1-1. Een naam noemde hij niet, maar je hoeft geen Einstein te zijn om door eliminatie bij Trebel uit te komen. De bestbetaalde Anderlecht-speler ooit - 2 miljoen euro per jaar - speelde, net als in Brugge, té vaak de bal kwijt en was té slordig in zijn passing. Wie de Fransman ook al van nabij volgde bij Standard, ziet een patroon: zodra hij te groot gemaakt wordt, op het veld en in de cijfertjes in zijn contract, schat hij zijn kwaliteiten en gebreken niet meer juist in.

