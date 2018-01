De beloning: top 25 én 288.000 euro 22 januari 2018

Met haar verbluffende seizoenstart en haar kwartfinale op de Australian Open komt Elise Mertens volgende maandag de top 25 van de wereld binnen, terwijl ze een jaar geleden zelfs nog ruim buiten de top 100 stond. En ze krijgt er een vette cheque bovenop: 288.000 euro aan prijzengeld voor haar plek bij de laatste acht op Melbourne Park. "Ik wil niet weten hoeveel ik verdiend heb", lachte ze. "Ik ben daar niet zo mee bezig. Voor mij telt vooral het tennis, de emoties en alles wat zich hier op het toernooi afspeelt... en dat is geweldig. Maar het is wel mooi meegenomen natuurlijk." De beste Belgische speelster geraakt zo in haar vijfde carrièrejaar al over het miljoen dollar aan prize money en dat is welgekomen na flink wat investeringen in haar jeugd. "Geld is belangrijk", gaf Mertens toe. "Het betaalt je vluchten. Maar goed,hiermee zal ik meer dan alleen vluchten kunnen betalen." (FDW)

