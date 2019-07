Exclusief voor abonnees De Belder 3 maanden out 30 juli 2019

00u00 0

Slecht nieuws voor Dylan De Belder. Verder onderzoek wees uit dat de aanvaller de ligamenten in de rechterenkel scheurde tijdens Cercle-Standard. De Belder zal zeker drie, wellicht zelfs vier maanden onbeschikbaar zijn. Een opdoffer voor de Waal, die zijn laatste contractjaar bij Cercle was ingegaan en tot het rijtje spelers behoorde die nog in aanmerking leek te komen voor een transfer. (LUVM)