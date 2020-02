Exclusief voor abonnees De batterijen van de Duivels zijn aan opladen toe 11 februari 2020

Wat hebben ze nog in de tank? Wij maakten de rekenoefening. Als we hun gespeelde minuten (cijfers onderaan) procentueel afzetten tegen het totale aantal mogelijke speeltijd, komen we bij de 'lading' die ze nog hebben. Zo heeft Toby Alderweireld 87% van de tijd gespeeld, heeft hij nog 13% over. Kompany en Hazard hebben, mede door blessures, nog het meest in de batterij.